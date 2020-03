Alvino:”L’80% dei club è a rischio se non riprende il campionato”[VIDEO]

Chi si è indebitato deve rispettare le regole

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto Carlo Alvino il quale si è soffermato su gli aspetti economici dei club senza la ripresa del campionato. Ecco quanto messo in evidenza: “Se il calcio non dovesse riprendere, credo che rischierebbe di fallire l’80% delle società. A me personalmente poco interessa. Chi si è indebitato incominciasse a rispettare le regole, magari partendo dal settore giovanile o cedendo i propri gioielli. Magari così si torna ad una dimensione piu umana del calcio. Chi ha fatto i debiti non puo sostenere e salta, come accade nella vita”.

Di seguito vi proponiamo il video del suo intervento.

