Corbo:”Gattuso decisivo per il rinnovo di Mertens. Petagna giocatore rispettabile”

Corbo svela il ruolo di Gattuso nel rinnovo di Mertens, poi parla di Petagna

Antonio Corbo, collega di Repubblica, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8 svelando un retroscena su quanto Gattuso sia stato importante nella trattativa del rinnovo di Mertens. Ecco quanto dichiarato:

Gattuso ha esercitato una forte pressione per avere la conferma di Mertens. Il belga è un centravanti particolare, a me piace definire la sua posizione come un ‘9’ che non è un giocatore ma uno spazio, una situazione tattica che crea una serie di alternative e coincidenze. Si tratta di un’idea di calcio, Mertens, più che un classico centravanti.

Petagna è un rispettabile giocatore, che ha dato prova di forza e grande impegno, ma credo che il tifoso del Napoli al posto di Mertens si aspetti un’alternativa raffigurata anche in un nome da Immobile e Icardi in poi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

AIC, arriva il comunicato:”Norme irricevibili. Ci aspettavamo un incentivo istituzionale”

Chiellini e il morso di Suarez:”E’ come me, in campo è un figlio di p….”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Csm: via libera al trasferimento del Pm Sirignano