Ziliani: “Juve in B? Una vacanza pagata. Per gli illeciti sarebbe vicina alla radiazione”

Paolo Ziliani risponde a Tuttosport che fa riferimento al possibile -30 con la Juventus vicina alla Serie B. Il giornalista sui social commenta così:

Ebbene caro @tuttosport, non è esatto. Magari c’è davvero chi vorrebbe mandare la #Juventus in serie B; ma il problema è che i giganteschi e sterminati illeciti commessi la portano, regolamenti alla mano, molto vicina alla radiazione. In B sarebbe vacanza pagata. Troppa grazia pic.twitter.com/ePlDjCvvI4

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 27, 2023