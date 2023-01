Cammaroto: “De Laurentiis pronto a blindare Osimhen: spunta una promessa”

Cammaroto su De Laurentiis-rinnovo Osimhen

Il giornalista Emanuele Cammaroto ha parlato del futuro di Osimhen in vista della prossima sessione di mercato estiva ai microfoni di NapoliMagazine:

Cammaroto:

“Sapendo che potrebbe arrivare una maxiofferta per Osimhen, che Adl proverà a blindare per un’altra stagione con la promessa poi di liberarlo. Non sarà semplice perché su di lui ci sono Manchester United, Chelsea e Real Madrid. Per portare via Osimhen da Napoli serviranno 120 milioni, non un’unghia in meno”.

