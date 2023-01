Napoli, mercato chiuso: potrebbe accadere solo un colpo di scena

Il giornalista Luca Marchetti si concentra sul mercato del Napoli e lo considera chiuso, a meno che non avverrà un ben preciso colpo di scena.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte. Nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre Marchetti ha innanzitutto parlato dell’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

“Attualmente Khvicha Kvaratskhelia tra i primi cento giocatori al mondo secondo il The Guardian Vorrei sapere per curiosità se un anno fa il georgiano rientrava almeno tra i primi cinquecento. In appena sei mesi è esploso ed ha avuto un impatto incredibile, in Italia e non solo. Potrebbe essere uno dei migliori affari degli ultimi vent’anni.”

Poi le sue parole proprio sul mercato del Napoli:

“Il mercato di Cristiano Giuntoli è da ritenersi chiuso con l’arrivo di Pierluigi Gollini, a meno che non ci sia una coda Azzedine Ounahi, con il quale il Napoli potrebbe sistemarsi ora per il futuro. Si tratterebbe però di un colpo non per l’immediato, ma per la prossima stagione. Anche un eventuale cessione di Piotr Zieliski avverrebbe a luglio.”

Infine un commento su Napoli-Roma:

“Prevedo una gran bella partita. Sono due filosofie al contrario e ci sono due allenatori che giocano in modo molto diverso. Mi aspetto una grande sfida.”

