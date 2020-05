Alvino:”Azmoun si avvicina, Milik? Solo alle condizioni del Napoli”

Carlo Alvino parla di mercato

Nel corso della trasmissione radiofonica RAdio Goal, è intervenuto in diretta Carlo Alvino il quale ha fatto il punto sul mercato azzurro. Ecco quanto dichiarato: “Si fanno sondaggi, passi in avanti per Azmoun dello Zenit. Intermediari al lavoro per portare avanti la trattativa. Milik? La Juventus resta in pole perché il giocatore piace e la destinazione piace al giocatore. Il Napoli però è molto rigido: o si fa alle condizioni economiche che detta il Napoli o non si fa. E il Napoli vuole soltanto cash, senza contropartite tecniche”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca, l’annuncio:”Lavoriamo per il rilancio di cultura e turismo”

La FIGC avvisa i club:”Vigileremo sul rispetto del protocollo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tarro: “Protocollo stupido ed esagerato, vi spiego”