Udinese, Carnevale: “Provammo a prendere Kvaratskhelia anni fa”

L’osservatore dell’Udinese Andrea Carnevale ha svelato che il club friulano avrebbe provato ad acquistare Khvicha Kvaratskhelia.

Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese, ha parlato dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia durate il programma “Legends – Ci vediamo a Napoli”. Carnevale ha svelato che il club bianconero ha tentato l’acquisto dell’attaccante georgiano diversi anni fa, ma ciò non fu possibile in quanto il giocatore era molto richiesto. Inoltre Andrea Carnevale avrebbe dato un consiglio al Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Se dovesse andar via Victor Osimhen al Napoli consiglio l’acquisto di Beto. Osimhen potrebbe andare via come chiunque riescaa a fare 30 gol alla fine del campionato. Io sceglierei comunque Beto.”

Successivamente ecco quanto dichiara su Khvicha Kvaratskhelia:

“Khvicha Kvaratskhelia ha tecnica e profondità. Ha inoltre sia qualità sia una buona resistenza fisica che inizia al primo minuto della gara e dura fino al novantesimo. Abbiamo anche pensato di portarlo da noi diversi anni fa, ma era molto giovane ed aveva la fila, ecco perché per noi fu un po’ impossibile.”

