Verza: “Per Ronaldo ciclo bianconero finito, è stato fallimentare”

L’ex calciatore di Milan e Juventus Vinicio Verza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb analizzando il percorso di Cristiano Ronaldo in bianconero e cosa si aspetta in futuro. Ecco quanto dichiarato:

“A mio parere vincerà la classifica cannonieri però i suoi anni bianconeri sono stati sportivamente un fallimento perché il portoghese era stato acquistato per vincere la Champions: il campionato e la Coppa Italia erano stati vinti anche senza di lui. Per me ha finito il ciclo alla Juve, non ha ripagato a livello sportivo le aspettative. Non addosso la colpa a lui, è stato il contesto a non rendere possibile che arrivassero quelle vittorie attese. Nelle ultime partite è più demotivato rispetto ad inizio campionato, vedo l’atteggiamento di una persona che si attendeva di ottenere risultati molto diversi. E’ un perfezionista, vuol sempre far gol e ultimamente commette errori per lui rari, il nervosismo poi è accentuato dalla mancanza di risultati.”

