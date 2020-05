Aulas conferma:”Il 7 Agosto giocheremo il ritorno degli ottavi a Torino”

Il presidente del Lione Aulas, ha confermato la ripresa della Champions.

Attraverso i microfono di RTL France, il presidente dell’ Olympique Lione Jean-Michel Aulas, ha annunciato che dopo i campionati anche la Champions è pronta a ripartire. Ecco quanto dichiarato: “La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo”.

