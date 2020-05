Collovati: “Serie A? Sette-otto squadre in lotta per non retrocedere non hanno interesse a ripartire”

Collovati: Prima di delegittimare tutto il mondo del calcio andiamoci piano, comunque. Chiellini? Non ha accusato nessuno, su Balotelli ha espresso un’opinione condivisibile da molti

Fulvio Collovati, campione del mondo Spagna ’82, ex difensore di Inter, Milan e Genoa, ha parlato a Radio Sportiva per parlare della ripresa del campionato e delle squadre che non hanno interesse a ripartire.

Queste le sue parole:

“Ripartenza campionato? Vivo in Lombardia, rispetto alle altre regioni abbiamo una situazione complicata. Da cittadino dico che sarebbe meglio rinviare il campionato, anche perché nessuno può garantire la massima sicurezza. Da sportivo mi auguro che il campionato ricominci per motivi sportivi, economici e sociali. Quindi dico, ricominciamo ma nella massima sicurezza, anche se credo non ci sarà mai. I contagiati ci sono e ci saranno in futuro.

Modello Germania? No, abbiamo più di 30mila morti, dobbiamo gestire la situazione in modo diverso. Solo il vaccino potrà darci una regolarità per ripartire. Cinque sostituzioni? Non cambia niente, non è un vantaggio per qualche squadra o uno svantaggio per altre. In questo momento ci sono sette-otto squadre in lotta per non retrocedere che non hanno interesse a ripartire, parliamoci chiaro.

Prima di delegittimare tutto il mondo del calcio andiamoci piano, comunque. Chiellini? Non ha accusato nessuno, su Balotelli ha espresso un’opinione condivisibile da molti”. Conclude Collovati.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spadafora annuncia:”Nelle prossime ore il cts esprimerà il suo parere sul protoccolo” [VIDEO]

Stirpe, pres. Frosinone:”Le regole si devono applicare bene, pronti ad andare in tribunale”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid-19: la vitamina D aiuta il sistema immunitario?

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts