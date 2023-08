Corriere dello Sport – Zielinski-Napoli, è fatta per il rinnovo: triennale da 3mln più bonus.

L’edizione odierna del quotidiano, ha annunciato che tra il Napoli e Piotr Zielinski è arrivato il lieto fine: “L’accordo per il rinnovo è raggiunto con tanto di clausola rescissoria utile a blindare il club. L’annuncio sarà il prossimo passo, ma la storia può già ritenersi chiusa: era in scadenza 2024 e ha vissuto un’estate tormentata, l’aria dei fuori rosa (annusata per qualche giorno), le trattative con Adl e le offerte puntualmente rifiutate: prima la Lazio e poi l’Al-Ahli. Con i suoi barili di petrodollari: 12 milioni a stagione per tre anni. E lui, no. Niente da fare: il sogno era continuare a giocare e a respirare Napoli. Il suo e di sua moglie Laura: così sarà”. Guadagnerà circa 3 milioni a stagione più bonus. Rinnovo solo da annunciare.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski, rinnovo ad un passo: entrambe le parti vogliono chiudere

Spalletti nuovo ct: domani potrebbe esserci l’annuncio e lunedì la presentazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario escono allo scoperto: la prima foto ufficiale del loro amore