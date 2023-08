La Gazzetta dello Sport – Il Napoli rinuncia a Koopmeiners, per l’Atalanta incedibile: rifiutati 45mln.

Il Napoli è ufficialmente fuori dalla corsa per Teun Koopmeiners. Il club di De Laurentiis, in contatto con gli agenti del giocatore, era intenzionato a chiudere la trattativa in pochi giorni. L’entourage del giocatore è sbarcato a Bergamo per discutere la cessione del proprio assistito, stimolato dalla possibile esperienza con i campioni d’Italia in carica. Tuttavia, la Dea non ha voluto in alcun modo rinunciare al proprio giocatore, arrivando a rifiutare un’offerta da 45 milioni messa sul piatto dai partenopei.

