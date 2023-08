La Gazzetta dello Sport – Spalletti nuovo ct: domani potrebbe esserci l’annuncio e lunedì la presentazione.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla faccenda che lega Luciano Spalletti alla Nazionale. A quanto pare, dopo innumerevoli ostacoli, tra l’ex allenatore del Napoli e Gravina, si è trovata la via d’uscita per finalizzare la trattativa. Secondo la rosea, nella giornata di domani si incontreranno per arrivare alla fumata bianca e poi potrebbe esserci l’annuncio, mentre la presentazione lunedì a Roma.

Salvo imprevisti, nella trattativa che dovrebbe portare Spalletti sulla panchina azzurra, il nodo spinoso era legato al Napoli, specificatamente alla clausola imposta da De Laurentiis. Una condizione che ha portato la trattativa in una fase difficoltosa, ma che poi è stata superata. Il tecnico ha una gran voglia di intraprendere questo nuovo percorso lavorativo, e la sua determinazione ha portato alla svolta decisiva nella giornata di ieri.

