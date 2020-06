Dalla Colombia, offerta della Roma per Ospina

La Roma vuole Ospina

Secondo quanto riportato dal portale Colombiano Balón Central, la Roma avrebbe fatto un’offerta per David Ospina. Il portiere azzurro, è ritenuto il sostituto ideale di Pau Lopez dato per partente. Il portiere Colombiano avrebbe chiesto un adeguamento del suo attuale contratto, ma al momento non ci sarebbero trattative in corso. Ospina prima della lunga sosta a causa della Pandemia Coronavirus, è stato promosso da Gattuso titolare a discapito di Meret. Questo però non esclude, che il club azzurro possa puntare tutto sul giovane Friuliano e lasci partire Ospina.

