Ruocco, Ministero della Salute: “Quarantena problematica seria, il campionato rischia di non finire”

Giuseppe Ruocco solleva il problema della quarantena

Nel corso della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Show, è intervenuto Giuseppe Ruocco segretario generale del Ministero della Salute. Ecco quanto dichiarato:

“Penso che il calcio costituisce una vetrina ed un’industria di primissimo rilievo per il Paese. Come tutte le altre attività, nel momento in cui la situazione epidemiologica è migliorata, si è pensato a come farlo ripartire. Tutti gli sport di squadra presentano criticità difficilmente superabili. Questo è uno dei motivi per cui ci si è approcciati gradualmente alla ripresa del calcio, fino a pensare alla futura presenza di un certo numero di spettatori. Per i calciatori e lo staff, ci sono una serie di problemi: i calciatori rientrano presso il proprio domicilio alla fine dell’allenamento, il mondo del calcio ha tutta una serie di persone che girano intorno. Il CTS ha fatto un ragionamento con la FIGC per arrivare a regole che convincessero tutti. Si è discusso della riduzione della quarantena del contagiato, ma siccome è un mondo molto importante, le norme di prudenza sono per ora tutte da applicare. Mi rendo conto che potrebbero essere viste come un cappio, che è vista con difficoltà la fine del campionato.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bogà, il Sassuolo rifiuta 20 milioni. Il Napoli insiste

Perinetti: “Gattuso ha meritato il rinnovo, Napoli è casa del calcio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Terrorismo: ritrovata porta Bataclan