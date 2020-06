Bogà, il Sassuolo rifiuta 20 milioni. Il Napoli insiste

Rifiutata un’offerta da 20 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Sassuolo avrebbe rifiutato un’offerta da 20 milioni del Napoli per Bogà. Il club neroverde ritiene di avere i mezzi per trattenere il talento Nigeriano, e anche De Zerbi vuole convincere il giocatore a restare. Per Bogà il richiamo di un club che gioca in Europa è forte, quindi servirà un’offerta adeguata per convincerlo a rimanere. Il Napoli forte della volontà dell’attaccante, cerca l’intesa con il Sassuolo ma deve guardarsi anche dai passi che alcuni club esteri hanno fatto nelle ultime settimana. Da Londra, il Chelsea sembra non intenzionato ad esercitare l’opzione di recompra e quindi a fine stagione bisognerà convincere il Sassuolo a cederlo. Il club azzurro monitora la situazione, in attesa di lanciare l’assalto decisivo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Perinetti: “Gattuso ha meritato il rinnovo, Napoli è casa del calcio”

Partite di campionato in chiaro: Spadafora-Sky, incontro positivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Al via IlRipassone per i maturandi