Retroscena di mercato: il Tottenahm voleva Kim

Kim Min-Jae sarebbe potuto approdare in Premier League

Dall’Inghilterra riportano un retroscena di mercato riguardante Kim Min-Jae. Stando a quanto detto dal portale TBRfootball, il difensore del Napoli prima di approdare in Italia, era finito nel mirino del Tottenham. Paratici e Conte si sarebbero già pentiti del mancato acquisto, dovendo poi optare per Lenglet in prestito dal Barcellona come rinforzo in difesa.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

