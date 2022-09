Napoli-Torino, Lozano dovrebbe giocare: alternativa già pronta

Hirving Lozano potrebbe scendere in campo per Napoli-Torino, in caso contrario Luciano Spalletti avrebbe già l’alternativa.

Hirving Lozano sarà quasi certamente in campo per il match tra Napoli e Torino. Nonostante l’attaccante messicano sia ancora impegnato con la propria Nazionale, Luciano Spalletti dovrebbe optare per la sua presenza in campo in quanto Matteo Politano è alle prese con un infortunio. In caso dovesse decidere per la panchina potrebbe optare per Alessio Zerbin.

Ecco quanto riportato sulla presenza di Hirving Lozano in occasione di Napoli-Torino:

“Fuori Politano per infortunio, l’allenatore della capolista recupererà l’ala messicana. Lozano dovrebbe giocare dall’inizio, sabato contro il Torino al Maradona, anche se sbarcherà in Italia agli sgoccioli, con gli strascichi del fuso orario da smaltire. Non sarà semplice per lui riconnettersi con la squadra e con l’ambiente, ma l’entusiasmo è un motore. Lozano aveva saltato la partita contro i Rangers perché debilitato da un’influenza, il Messico gli ha restituito la sicurezza di essere guarito. Se Spalletti preferisse tenerlo in panchina per liberarne la velocità in corso d’opera, il suo posto verrebbe preso da Zerbin.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Olivera: “Anche se difendo mi piace lanciarmi in attacco”

Tegola per il Torino, Juric perde una pedina importante

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici