Olivera: “Anche se difendo mi piace lanciarmi in attacco”

Il giocatore del Napoli Mathias Olivera ha rilasciato un’intervista a “Polideportivo”, portale televisivo uruguaiano. Il terzino e nuovo acquisto azzurro ha parlato del suo percorso in Nazionale, ma anche di ciò che ama fare in mezzo al campo.

Dobbiamo passare del tempo in nazionale per arrivare al meglio al Mondiale. Con la squadra mi sento a mio agio, non come nelle prime gare in cui avevo un po’ di ansia. Ora ci siamo qualificati, mi hanno dato tanta fiducia e mi diverto con i compagni a sfruttare i minuti a mia disposizione. Come prima cosa cerco sempre di difendere e chiudere la mia zona, ma quando ho l’occasione mi piace attaccare e sfruttare lo spazio che ho a disposizione. Ci sono alcune partite in cui devi rimanere più bloccato e restare più basso altre partite invece in cui puoi lanciarti più facilmente all’attacco. Io cerco sempre di aiutare i miei compagni.”

Fonte foto: Facebook, Mathias Olivera

