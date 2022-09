Tegola per il Torino, Juric perde una pedina importante

Tegola per il Torino, Juric perde una pedina importante, l’attaccante Pietro Pellegri, che probabilmente resterà fuori per la trasferta di Napoli, sabato 1° ottobre alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il giocatore, uscito anzitempo durante il match dell’Italia Under 21 contro l’Inghilterra, ha accusato un fastidio all’adduttore destro e, dunque, ha fatto ritorno aTorino.

Il club tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato riguardante sia il report dell’allenamento odierno ma, soprattutto, le condizioni dell’attaccante.

Di seguito quanto evidenziato:

“Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della trasferta a Napoli sabato 1° ottobre. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato anche elementi della formazione Primavera. Terapie per Vojvoda, programma personalizzato per Ricci.

Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pellegri hanno confermato la sofferenza muscolare al lungo adduttore di destra da esiti di elongazione senza lesioni. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.

