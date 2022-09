Biglietti Cremonese-Napoli, in vendita Settore Ospiti: tutte le info

Biglietti Cremonese-Napoli Settore Ospiti

Biglietti Cremonese Napoli in vendita per il Settore Ospiti, dalle ore 15:00 di lunedì 26 settembre, gara valida per la nona giornata di Serie A, in programma il giorno domenica 9 ottobre 2022 alle ore 18:00, bisognerà acquistare i biglietti anche online.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Inizio vendite: alle ore 15:00 di lunedì 26 settembre 2022

On line sul sito https://sport.ticketone.it

Presso i punti vendita abilitati sul territorio nazionale, ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

Biglietti Cremonese Napoli: prezzi

Biglietti Cremonese Napoli Ticketone – Questo quanto scrive la SSC Napoli riguardo l’acquisto dei tagliandi per la partita di Serie A. Saranno disponibili anche online. Biglietti Cremonese Napoli, prezzi fissi:

INTERO: € 30,00

UNDER 14: € 15,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara)

Saranno in vendita, a partire da oggi 26 settembre 2022 dalle ore 15:00, i biglietti Cremonese-Napoli, nona giornata di Serie A in programma domenica 9 ottobre 2022 alle ore 18:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

I biglietti del Settore Ospiti Cremonese Napoli si possono acquistare fino alle ore 19.00 di sabato 8 ottobre.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, incontro con il Fenerbahce per due potenziali acquisti

Mario Rui convocato, il ct del Portogallo: “È il titolare del Napoli squadra che guida il campionato di A”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici