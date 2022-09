Mercato Napoli, incontro con il Fenerbahce per due potenziali acquisti

Mercato Napoli – La società sarebbe interessata a due giocatori della squadra turca del Fenerbahce: il centrocampista turco-olandese Ferdi Kadioglu – classe 1999 – ed il suo compagno di reparto nigeriano, di passaporto inglese e classe 1997, Bright Osayi-Samuel.

Secondo i giornalisti turchi di Sabah, emissari della squadra azzurra guarderanno derby di domenica tra Besiktas e Fenerbahce e seguiranno questi giocatori dal vivo. I rappresentanti, secondo quanto riportato dal quotidiano, incontreranno i dirigenti del Fenerbahce per parlare del 22enne Ferdi e del il 24enne Osayi all’intervallo.

Ferdi ha messo a segno 1 assist mentre ha giocatori in tutte e 6 le partite di campionato in questa stagione, e ha giocato anche in 5 partite in Europa.

Osayi, invece, ha preso parte a 10 partite, di cui 4 di campionato, 2 di playoff di Champions League e 4 di Europa League.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dall’Inghilterra – Allan lascia l’Everton: ecco dove si trasferirà

Mario Rui convocato, il ct del Portogallo: “È il titolare del Napoli squadra che guida il campionato di A”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici