Osimhen: si allungano i tempi di recupero

E’ stato posticipato il ritorno in campo di Victor Osimhen

Continua spedito il recupero di Victor Osimhen. Le terapie per la riabilitazione vanno avanti senza intoppi ma per rivedere il nigeriano in campo ci vorrà ancora tempo. La redazione SkySport riferisce che, mentre una prima prognosi poteva ipotizzare un recupero per avere l’attaccante a disposizione per la trasferta di Champions League contro l’Ajax, il Napoli avrebbe scelto una terapia più conservativa. Molto probabilmente il rientro di Osimhen sarà il 9 ottobre in occasione della gara di campionato contro il Cremona.

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

