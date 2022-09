Infortunio Immobile, c’è il comunicato della Lazio

In seguito all’infortunio dell’attaccante Ciro Immobile, la S.S. Lazio ha pubblicato un comunicato sulle sue condizioni.

La Lazio ha pubblicato un comunicato circa le condizioni dell’attaccante Ciro Immobile dopo il suo infortunio. Il gioctore si trova attualmente in ritiro a Milano e resta a disposizione di Roberto Mancini.

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.”

Fonte foto: Facebook, S.S. Lazio

