Napoli, c’è interesse per il centrocampista del Lecce Joan Gonzalez

Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Lecce Joan Gonzalez, a riferire la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli sarebbe interessato a Joan Gonzalez. Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista si è fatto notare da parecchi club grazie alle sue doti in campo.

Ecco cosa riporta il noto quotidiano:

“Efficace in copertura, pericoloso nelle incursioni in area avversaria. Caratteristiche che non possono passare inosservate. Gli osservatori delle big europee lo hanno già messo in evidenza nelle loro relazioni. Ma è chiaro che piace anche ai nostri club. Ad esempio contro il Napoli si è messo in evidenza ed è nato un interesse dei campani.”

Fonte foto: Facebook, Soy Calcio Football

