Da Udine: Deulofeu-Napoli si farà, l’intervento di ADL può essere decisivo

Monica Tosolini, giornalista per Udinese Blog, ha parlato dell’affare Napoli-Deulofeu nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Deulofeu ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra e oggi ha giocato nella partitella in casa 11 contro 11, finita 2-2 nella quale ha fatto una doppietta. Ieri sera il direttore dell’Udinese Marino ha parlato della trattiva col Napoli, dicendo che gli azzurri hanno parlato col giocatore più che con l’Udinese. Probabilmente la prima offerta del Napoli all’Udinese non è stata adeguata.

Il club friulano aveva un accordo con giocatore: nel caso avesse trovato una squadra di suo gradimento l’avrebbe lasciato partire. Sicuramente il gradimento per il Napoli c’è, sembra che alla fine l’operazione di possa concludere. Forse siccome De Laurentiis non è ancora sceso in campo ha rallentato la trattativa, nelle prossime ore con l’arrivo del presidente del Napoli da Los Angeles potrebbe esserci un’accelerata”.

