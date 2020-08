Milik potrebbe finire alla Roma: maxi-scambio in vista!

Calciomercato Napoli – Milik potrebbe finire alla Roma

Milik lascerà il Napoli, ormai è chiaro. Come noto, sulle tracce del polacco c’è la Juventus che, però, preferirebbe prenderlo l’anno prossimo a parametro zero. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Dovesse essere questo il risvolto della faccenda, Madame potrebbe promettere a Milik di prenderlo tra un anno a parametro zero, ma il polacco se la sente di vivere una stagione da recluso tra tribuna e casa propria? Probabilmente no ed ecco che potrebbe alla fine accettare la proposta della nuova Roma di Friedkin, così da chiudere il cerchio di una operazione allargata, con Milik e Hysaj in giallorosso e la coppia Veretout-Under al Napoli, senza che nessuno dei due club versi nemmeno un euro”.

