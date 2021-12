Insigne-Napoli, partita ancora lunga

Insigne-Napoli, non c’è ancora l’accordo.

La Gazzetta dello Sport, ha fatto un punto sulla situazione tra il Napoli e Lorenzo Insigne, ecco quanto evidenziato dal quotidiano:

Tra un mese Lorenzo Insigne sarà libero di firmare un contratto con una nuova squadra. Tutto tace in seno al Calcio Napoli, molte ipotesi stanno trapelando sul futuro del capitano del Napoli. Fino ad oggi non c’è stato nessun accordo per il prolungamento del contratto, si prospettano delle giornate incandescenti in vista del suo futuro. L’agente del Calciatore, Vincenzo Pisacane, ha sul piatto offerte da club, sia italiani che stranieri, però la volontà del calciatore è quella di proseguire la sua avventura con il Napoli.