Nel mirino del Napoli un giocatore del Sassuolo: le cifre

Nel mirino del Napoli un giocatore del Sassuolo, l’attaccante Jeremie Boga

Nel mirino del Napoli c’è un giocatore del Sassuolo, secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, si tratta dell’attaccante Jeremie Boga, che potrebbe lasciare la squadra di Dionisi già a gennaio.

La cifra potrebbe essere tra i 20 e i 25 milioni, bonus compresi, anche in prestito per 6 mesi ma con obbligo di riscatto a fine anno. La volontà del calciatore sembra essere quella di lasciare il Sassuolo e proseguire la sua carriera in Italia, ma sono da valutare anche eventuali offerte dall’estero. Insieme al Napoli, sembra interessata all’acquisto anche l’Atalanta.

