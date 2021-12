Sarri: “Partita persa col Napoli? L’avevo capito già durante il riscaldamento, è stato frustrante”

Sarri sulla partita persa con il Napoli

Maurizio Sarri tecnico della Lazio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Di seguito le sue parole:

Dobbiamo aspettarci un anno così con alti e bassi?

“Il problema in questo momento non è tattico. Se perdi come a Napoli o come a Verona puoi giocare come vuoi. Il problema è ricaricarsi dopo periodi dispendiosi, a volte la testa si stacca completamente e credo sia anche un problema a livello inconscio. Che la partita di domenica si sarebbe persa lo si è visto durante il riscaldamento, lo si era già visto lì. E questo mi ha dato un senso di frustrazione non indifferente”.

