Sportitalia – City, nuova offerta per Koulibaly. I dettagli

Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia, ha riferito la situazione relativa al mercato del Napoli ed in paricolare quella riguardante Koulibaly -difensore della squadra azzurra- rischiesto da Manchester City.

“Il Manchester City tornerà su Kalidou Koulibaly con una nuova offerta e con la volontà di prenderlo. Accadrà dopo la conclusione della Champions League, anche se i contatti restano sempre vivi, con la regia di Fali Ramadani. Non possiamo escludere che altri club possano inserirsi più avanti, Manchester United in testa, ma adesso il pallino ce l’ha il Manchester City e vuole tenerlo fino in fondo. Magari chiarendo i rapporti con il Napoli che si erano deteriorati durante l’affare Jorginho, poi finito al Chelsea”.