Calciomercato Napoli – Setti, Presidente Verona, conferma: Faraoni interessa al Napoli

Il Napoli non perde di vista Davide Faraoni, terzino destro dell’Hellas Verona

Il Napoli non perde di vista Davide Faraoni, terzino destro dell’Hellas Verona. Il giocatore, che ha disputato un ottimo campionato con la maglia degli scaligeri, è finito sul taccuino del ds Giuntoli un po’ di tempo fa.

Ecco un virgolettato di quanto scritto quest’oggi da Il Corriere di Verona:

“Mercato Hellas: fiato sospeso per Faraoni. Una spina per il Verona, questa, che non esclude a prescindere, tra l’altro, che Davide Faraoni sia cedibile. L’ha spiegato, a inizio settimana, Maurizio Setti, che ha confermato il contatto stretto con il Napoli e con il suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, estimatore di Faraoni da tempo”.

