Clamoroso – La solita Juventus si intromette tra la Lazio e David Silva: lo spagnolo piace a Pirlo

Clamoroso – La Juventus prova a scippare David Silva alla Lazio

Andrea Pirlo è già al lavoro per costruire la Juventus a sua immagine e somiglianza e il 3-5-2 è il modulo sul quale l’allenatore vorrebbe costruire la sua squadra. L’ultima clamorosa suggestione per dar (anche) vita al modulo porta a David Silva, centrocampista offensivo del Manchester City che si libererà a zero e sembra essere vicinissimo alla Lazio. I biancocelesti hanno praticamente raggiunto l’accordo di massima con l’entourage del calciatore ma la Juventus si è fatta sotto con forza.

A rilanciare l’indiscrezione è Claudio Anellucci, agente FIFA, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, emittente radiofonica di Roma:

“So che su questa trattativa è entrato pesantemente Pirlo. Poi magari andrà da un’altra parte, ma queste sono le notizie di corridoio che mi sono arrivate da alcuni amici, persone importanti. Sarei felice di essere smentito nel giro di poche ore, nel calcio succede, magari un gioco delle parti. C’era un accordo di massima tra le parti, ma non un contratto, è molto diverso. Poi anche i contratti preliminari firmati si possono stracciare, figuriamoci una chiacchierata esplorativa con il fratello o il padre e l’agente. Purtroppo, fino a quando non c’è la firma del calciatore, la fregatura è dietro l’angolo”.

