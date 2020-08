Napoli, una vecchia fiamma per la fascia sinistra: Alejandro Grimaldo del Benfica

Napoli, una vecchia fiamma per la fascia sinistra: si pensa a Alejandro Grimaldo del Benfica

Il Napoli deve rinforzare la fascia sinistra e cerca rinforzi per quella zona del campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre all’interessamento per Sergio Reguilon, terzino mancino del Real Madrid, il ds Giuntoli è al lavoro, allo stesso tempo, per l’alternativa allo spagnolo: sono stati riavviati, infatti, i contatti col Benfica per Alejandro Grimaldo, valutato 25 milioni di euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Napoli, Nikola Maksimovic può finire sul mercato

UFFICIALE – La Premier League 2020/21 riparte il 12 settembre. Il calendario

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dimesso da guardia medica torna a casa e muore, inchiesta