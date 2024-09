La Stampa – Tardelli: “Conte è pericoloso, ha ricreato il fisico e carattere del Napoli”

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato l’ex bianconero Marco Tardelli:

“Cosa ne penso della nuova Champions? È formula che non mi convince ma mi incuriosisce: aspetterò qualche giornata per esprimere giudizi negativi o positivi. Per le italiane questo primo turno non è stato così esaltante, vista la sola vittoria ottenuta, ma neanche così deprimente, con una sola sconfitta. Chi esce con grandi onore la Juventus, che vince convincendo ancora una volta con il Belgio e quel ragazzino Yildiz che potrebbe veramente diventare la punta di diamante dei bianconeri. La squadra è pronta ad affrontare un pericoloso Conte che ha ricreato un Napoli fisico e caratteriale. Sarà una grande sfida che potrà farci capire tante cose e soprattutto che questa Champions possa condizionare la nostra Serie A”.

