La Gazzetta dello Sport – Conte diviso tra il 4-3-3 e il 3-5-2: McTominay o Politano?

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla sfida di questa sera, fra Juventus e Napoli: “I tre gol presi contro il Verona sono stati quasi salutari, ha rimesso a posto la fase difensiva e nelle successive tre giornate il Napoli ha contabilizzato una sola rete al passivo.

Non ci aspettiamo che stasera Juve e Napoli vadano l’una all’assalto dell’altro. Mettiamo in conto una discreta fase di studio, immaginiamo che pensino che il primo che attacca rischia molto. Ci sono le premesse per una partita a scacchi. Nelle ultime ore prende quota la possibilità che passi al 4-3-3 o riesumi il vecchio 3-5-2, perché c’è la necessità di fare spazio a McTominay. Tridente offensivo con Politano, Lukaku e Kvaratin caso di 4- 3-3. Se fosse 3-5-2, fuori Politano. Chissà se Motta, davanti a questo mutamento geo-tattico, modificherà qualcosa nella Juve, annunciata con il 4-1-4-1 visto col Psv. Non è neppure escluso che Conte abbia fatto uscire ad arte queste voci su presunti ribaltoni di sistema, per confondere e alzare polvere”

