Ancora una volta, per colpa di pochi delinquenti, pagheranno le persone perbene

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul divieto di trasferta, imposto ai cittadini Campani, tifosi del Napoli.

“Ancora una volta per colpa di pochi delinquenti pagheranno il conto anche le persone perbene, insomma. Molti appassionati partiranno lo stesso e resteranno pericolosamente in giro per Torino, non potendo andare allo stadio. I rischi per l’ordine pubblico non saranno dunque in ogni caso azzerati, visto che pure gli ultrà hanno annunciato con un volantino di volersi mettere comunque in viaggio. La prefettura ha ritenuto però di dover sollecitare il severo provvedimento da parte di quella di Torino (tramite il Viminale), dopo gli incidenti provocati dagli ultrà domenica scorsa nella trasferta di Cagliari. Ma non farà salti di gioia nemmeno la Juventus, costretta a rimborsare 1008 biglietti (costo di ognuno 45 euro) che sarebbero stati sicuramente venduti ad altri tifosi, se il provvedimento restrittivo fosse stato emesso un po’ prima”.

