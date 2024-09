Braglia si sbilancia: “Il Napoli vince lo scudetto”

Braglia dice la sua sulla squadra che vincerà il tricolore al termine della stagione

TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell’ex portiere Simone Braglia.

Napoli e Atalanta da Scudetto?

“Per me il Napoli vince lo Scudetto“.

Chi ha fatto la scelta migliore tra Juve e Napoli?

“Il Napoli con Conte. E’ un allenatore navigato che ti porta la sua esperienza. Ma anche quella di Motta è una buona scelta. La Juventus è tornata ad avere uno stile bonipertiano con Giuntoli. Mentre il Napoli deve lottare per lo Scudetto, la Juventus deve ricostruirsi come livello ante-2000. Per me è più squadra da Champions“.