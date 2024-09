Juve Napoli, McTominay dal primo minuto?

Il Napoli potrebbe cambiare modulo. Per la Juve, Conte studia la sorpresa McTominay

Napoli affronterà la Juventus nel match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A. Le squadre sono separate da appena un punto in classifica, con i partenopei soli al secondo posto dietro alla sorprendente Udinese. La redazione sportiva di SKY ha riferito le ultime novità per quello che concerne la formazione che mister Antonio Conte manderà in campo a Torino.

“Kvaratskhelia e Lukaku partiranno dall’inizio, poi non sono esclude selle sorprese. C’è varietà soprattutto in mezzo. McTominay fai fatica a tenerlo fuori, ma con il sistema di gioco attuale sarebbe complicato mandarlo in campo dal primo minuto. Non è escluso che il 3-4-2-1 visto fin qui possa cambiare in qualcos’altro. Potrebbe diventare un 3-5-2 o un 4-3-3“, riferisce la nota piattaforma a pagamento

Antonio Conte, già alla Juventus e al Chelsea, aveva iniziato con un sistema di gioco per poi ravvedersi in corso d’opera. Di conseguenza non possono essere esclusi dei cambiamenti.