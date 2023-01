Napoli-Cremonese, Spalletti potrebbe optare per ben sette cambi

Per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese Luciano Spalletti potrebbe decidere di attuare ben sette cambi di formazione.

Domani sera alle ore 21 il Napoli sfiderà la Cremonese in Coppa Italia; l’appuntamento sarà allo Stadio Diego Armando Maradona. Alla vigilia del suddetto match l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla probabile della squadra padrona di casa. A tal proposito si parla di turnover, in particolare ci sarebbero ben sette giocatori che Luciano Spalletti potrebbe far scendere in campo.

“Raspadori e Simeone ora attendono da Spalletti una nuova opportunità per mettersi in mostra, per dimostrare di essere competitivi e funzionali al progetto. E il discorso riguarda anche gli altri reparti: Ndombele ed Elmas, senza dimenticare Demme, Ostigard in difesa chiede anch’egli più spazio. E a destra potremmo vedere il debutto dell’ultimo acquisto Bereszynski, arrivato da poco più di un settimana.”

