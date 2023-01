Coppa Italia Napoli, Spalletti pensa al turnover: le ultime

Per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese Luciano Spalletti starebbe pensando ad un netto turnover.

Dopo la vittoria contro la Juventus il Napoli si prepara a sfidare la Cremonese in Coppa Italia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si focalizza sulle eventuali scelte di formazione di Luciano Spalletti, che sarebbe intenzionato al turnover.

“Spalletti riflette sulle tante novità di formazione a cominciare dalla porta, con Sirigu che – mercato permettendo – potrebbe debuttare in stagione. In difesa scalpitano Juan Jesus, Ostigard e Olivera, spera di avere una chance anche l’ultimo arrivato, Bereszynski, che ha vissuto in panchina le sfide con Sampdoria e Juve. Tra centrocampo e attacco sono diversi i calciatori in cerca di vetrina: Ndombele si prenota per una maglia dal primo minuto, Demme, anche causa infortunio, ha raccolto appena venti minuti in stagione, Simeone e Raspadori sono stati validi sostituti di Osimhen durante la sua assenza (a cavallo tra settembre e ottobre dividendosi titolarità e gol) e ora attendono un’altra notte da protagonisti.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La stampa estera elogia il Napoli: “Goleada storica e profumo di Scudetto”

Spalletti ci mette ‘anema e core’: è il tecnico più forte d’Italia!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Turista finlandese scomparso a Palermo, denuncia dei parenti