Corriere dello Sport – La stampa estera elogia il Napoli: “Goleada storica e profumo di Scudetto“.

Secondo le testimonianze del quotidiano, la stampa estera ha focalizzato sulla vittoria del Napoli contro la Juventus:

“La straordinaria vittoria del Napoli contro la Juventus ha attirato l’attenzione dei media internazionali ed ha avuto grande risalto in tutto il mondo. Ecco come i più importanti quotidiani e siti sportivi hanno commentato il 5-1 che gli uomini di Spalletti hanno inflitto ai bianconeri. As parla di “Profumo di scudetto”. Olè evidenzia la “Goleada storica del Napoli. Nonostante il gran gol di Di Maria, la capolista della serie A balla con la Juve e porta il divario a 10 punti“. Record parla di una “Sconfitta storica per la Juve, a 10 punti dal Napoli di Mario Rui”. Il quotidiano portoghese ricorda come “i bianconeri non subivano cinque reti da 30 anni”.

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La stampa estera elogia il Napoli: “Goleada storica e profumo di Scudetto”

Spalletti ci mette ‘anema e core’: è il tecnico più forte d’Italia!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Turista finlandese scomparso a Palermo, denuncia dei parenti