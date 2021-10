Zenga: “Napoli la più in forma, ma bisogna vedere a lungo andare”

Walter Zenga ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.

L’ex giocatore Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb in occasione del Festival di Trento. Egli ha parlato anche del campionato di Serie A ed ha detto la sua sulla situazione attuale.

“L’Inter ha tutte le carte in tavola per vincere ancora. Il campionato è lungo e adesso si deve pensare al presente. Il Napoli oggi è la squadra più in forma, sta meglio delle altre però bisogna vedere cosa accadrà a lungo termine. Osimhen? Anche l’anno scorso è stato bravo, sta soltanto confermando ciò di cui è capace. Riguardo la Juve, con Allegri sicuramente tornerà in alto perché Max è ha le giuste capacità.”

