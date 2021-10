Formazione Napoli-Torino: Rrahmani e Di Lorenzo titolari, ritorna Ghoulam

Il Mattino anticipa la probabile formazione di Napoli-Torino.

La prossima gara di campionato del Napoli sarà contro il Torino. Il quotidiano Il Mattino anticipa la probabile formazione titolare partenopea. Tra i pali sembra certa la presenza di Meret, Rrahmani e Di Lorenzo saranno presenti invece in difesa mentre non dovrebbe esserci posto per Manolas.

Ecco quanto riportato:

“Contro il Torino il titolare tornerà ad essere Meret, anche perché Ospina rientrerà dalla Colombia col solito viaggio da incubo. Ma stavolta potrà recuperare. Al centro della difesa Rrahmani si è ritagliato uno spazio importante, ormai è insostituibile. Ovvero a Manolas, che ha pagato a caro prezzo l’errore con la Juventus, resta un ruolo marginale. Koulibaly difficilemtne verrà sacrificato sull’altare del turnover: dovrà essere lui ad alzare bandiera bianca. Sulla fascia sinistra, Ghoulam è ormai pronto ad essere un’alternativa validissima a Mario Rui in campionato. Non in Europa, anche perché è fuori dalla lista UEFA e quindi con il Legia da quel lato Spalletti dovrà affidarsi alla fantasia. Anche perché Malcuit è ko per almeno due settimane visto che ieri si è fatto male. A destra Di Lorenzo è titolare indiscusso del ruolo, con due possibili alter ego: uno è Zanoli, l’altro è per l’appunto Malcuit.”

