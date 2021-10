Napoli, Di Marzio: “Anguissa è una fortuna, Osimhen è il più forte”

Gianni Di Marzio dice la sua sul Napoli, in particolare su Victor Osimhen e Zambo Anguissa.

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte.

“Credo che si debba tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz dovrebbe essere a sinistra, Anguissa a centrodestra e poi c’è bisogno di uno che si inserisca, come Elmas. Lui lo farebbe meglio di Mertens e Zielinski. In difesa mi convince molto la coppia Manolas-Rrahmani. Quest’ultimo con Koulibaly gioca meglio mentre il greco è più istintivo. In attacco ci sarà un problema quando verrà il momento della Coppa d’Africa. Spalletti ha migliorato Victor Osimhen dal punto di vista tecnico e questo è ottimo, adesso è il migior attaccante in Italia. Un altro punto di forza è quello di aver trovato Anguissa, che ha dato equilibrio al centrocampo. Per il resto, spero che Insigne rinnovi presto.”

