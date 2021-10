Il Napoli segue Ahmedhodzic, il difensore del Malmoe piace agli azzurri

Napoli, occhi puntati su Ahmedhodzic

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli ha messo gli occhi su Anel Ahmedhodzic. Il centrale difensivo del Malmoe, ha suscitato l’interesse di molti club europei dopo le recenti prestazioni. Su di lui ha messo gli occhi anche il Napoli, che segue da molto tempo nonostante la concorrenza. In Italia sulle sue tracce ci sono anche Lazio e Atalanta. Non è escluso che gli azzurri possano fare un tentativo già a gennaio, lasciandolo poi in prestito fino al termine della stagione al Malmoe.

