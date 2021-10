Fiorentina, Italiano: “Razzismo? I responsabili vanno individuati e puniti”

Fiorentina, Italiano sul tema razzismo

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove è tornato a parlare dell’episodio a sfondo razziale di cui è stato vittima Koulibaly. Ecco quanto dichiarato:

“I responsabili vanno individuati e puniti, poco da dire. In questo caso il responsabile è uno. Non trovo giusto che venga coinvolta un’intera città, perseguito un intero stadio. Un Daspo per molti anni a chi si è reso colpevole del gesto, come si è fatto in altri casi. Ritengo sia il modo migliore per cercare di limitare il problema.”

