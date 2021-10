Fabian Ruiz, per il rinnovo è tutto fermo. Spunta l’interesse del Manchester United

Tutto fermo per il rinnovo di Fabian Ruiz

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre al rinnovo di Lorenzo Insigne ci sono problemi anche per Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha avuto un inizio di stagione convincente, tanto da attirare su di se le attenzioni del Manchester United. Le trattative per prolungare l’accordo che lo lega al Napoli sono ferme da tempo, ma non è escluso che nei prossimi mesi le parti fissino un appuntamento per discuterne.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dazn i problemi non finiscono: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria

Il Manchester United vuole Fabian: per i Red può essere l’erede di Pogba

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Xi: ‘Taiwan sarà riunificata a Cina,no interferenze esterne’