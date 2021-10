Dazn i problemi non finiscono: in onda Forum invece di Juventus-Alessandria

Clamoroso per Dazn, i problemi non finiscono. Come riportato da Calcio&Finanza, sulla piattaforma streaming oggi era in programma la trasmissione in diretta di Juventus-Alessandria, amichevole in casa bianconera. Per un disguido, che è durato per oltre mezzora è andata in onda su Dazn una puntata di Forum, programma che veniva trasmesso allo stesso momento su Canale 5; per cui il collegamento con Juventus-Alessandria è cominciato, solo al 14′ della sfida amichevole dei bianconeri di Massimiliano Allegri.

ER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Candreva: “Il Napoli può essere la sorpresa del campionato, ma fino a un certo punto”

Il Manchester United vuole Fabian: per i Red può essere l’erede di Pogba

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prove di “nuovo Ulivo” ma Calenda e Conte restano freddi