Napoli il rinnovo di Zielinski non è facile: un club di Premier su di lui

Il rinnovo del centrocampista Piotr Zielinski con il Napoli non sarebbe una questione semplice. A riportare la notizia è stata l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Secondo quanto si legge sul quotidiano campano, la Premier ha messo nel mirino il giocatore originario della Polonia. In più il Napoli tenterà di rinnovare il suo contratto al ribasso, ragion per cui la trattativa non sarà in discesa.

Ecco le parole riportate dal quotidiano in merito alla trattativa ed all’interesse della Premier:

“Rinnovare al ribasso è cosa assai difficile, può restare se non arrivano offerte per andare via in scadenza, nel giugno del 2024. Una trattativa ci sarà per provare ad allungare, magari provando a spalmare ingaggio per i prossimi tre anni. Ma tutto dipende dalle offerte che ci sono: e la Premier lo alletta, tantissimo. Il Newcastle ha già fatto le prime avance.”

